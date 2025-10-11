Bupati Lahat Bursah Zarnubi Kembali Tinjau SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 14:15 WIB
Bursah Zarnubi memastikan program pemenuhan gizi untuk anak-anak sekolah berjalan optimal dengan melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Bupati Lahat Bursah Zarnubi memastikan program pemenuhan gizi untuk anak-anak sekolah berjalan optimal dengan melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Jumat (11/10).

Peninjauan yang dilakukan dari hulu ke hilir, mulai proses produksi di dapur hingga distribusi ke sekolah, menegaskan komitmen Bursah dalam menjamin kualitas asupan gizi bagi generasi muda di Lahat.

Dalam kunjungannya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu memeriksa kondisi dapur dan peralatan di SPPG. 

Dia memberikan penekanan khusus terhadap aspek higienitas dan kualitas rasa makanan.

"Higienitas itu mutlak, makanan harus bergizi dan tidak basi. Namun, ada satu lagi yang tak kalah penting, yakni rasanya harus enak. Oleh karena itu, juru masak harus yang berpengalaman, yang mengerti kandungan gizi dan cita rasa selera anak Indonesia," ujar Bursah.

Setelah meninjau dapur, Bursah langsung mengikuti proses distribusi makanan ke SMP Negeri 4 Lahat. 

Di sana, dia berinteraksi langsung dengan para siswa yang menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Sorak gembira dan ucapan terima kasih spontan dari anak-anak kepada Presiden Prabowo Subianto atas program tersebut menjadi pemandangan yang menarik.

