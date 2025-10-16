Sekjen Golkar Sebut Publik Menilai Kerja Bahlil Lahadalia Bagus

jakarta.jpnn.com - Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, selama menjabat sebagai menteri ESDM.

Menurut Sarmuji, ketua umum Partai Golkar itu mempunyai kinerja yang sangat baik di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Bahlil sering kali di-framing secara jahat di ruang publik, tetapi ternyata publik lebih cerdas,” kata Sarmuji, Rabu (15/10).

Sarmuji mengatakan hasil survei justru menunjukkan bahwa masyarakat tetap menilai kinerja Bahlil secara objektif dan positif.

“Penilaian positif ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa membedakan antara opini politik dan hasil kerja nyata,” ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, publik menilai Bahlil Lahadalia berdasarkan kinerja di Kabinet Merah Putih.

“Bukan berdasarkan narasi yang sengaja dibentuk," kata Sarmuji.

Sarmuji menjelaskan Bahlil Lahadalia berhasil meningkatkan lifting minyak nasional.