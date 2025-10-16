Bertemu Wapres, GAMKI Maluku Dukung Program Asta Cita Prabowo-Gibran

jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Maluku menyampaikan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Wailela Cafe and Resto, Ambon, Selasa (14/10).

Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran ke Provinsi Maluku.

Pertemuan tersebut juga diikuti Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Ketua MPH Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Pendeta Elifas Maspaitella, dan PB Angkatan Muda GPM.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi momentum penting bagi GAMKI Maluku untuk menegaskan posisi dalam mendukung visi nasional pemerintahan Prabowo–Gibran serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku melalui program Sapta Cipta Lawamena.

Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Patra Ritiauw menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah dengan semangat kolaborasi dan komitmen pelayanan.

“Kami yakin kalau bukan Beta deng Ale yang bangun Maluku, kalau bukan Beta deng Ale yang bangun Indonesia, tidak mungkin orang lain yang datang bangun Provinsi Maluku dan Indonesia,” kata Samuel Patra Ritiauw.

Dia menambahkan semangat implementasi Asta Cita dan Sapta Cipta Lawamena akan diterjemahkan melalui gerakan pemikiran, gerakan profesi, dan gerakan advokasi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh seluruh kader GAMKI di sebelas kabupaten/kota di Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, DPD GAMKI Maluku juga menyampaikan pokok-pokok pikiran organisasi yang menyoroti berbagai persoalan sosial di Maluku, mulai ketimpangan pembangunan hingga dinamika ekonomi masyarakat pesisir.