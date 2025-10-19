Ketum GPA Dukung Langkah DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkotika di Lapas

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung penuh langkah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sugiat Santoso yang menggagas pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Aminullah, inisiatif tersebut merupakan langkah strategis yang menandai keseriusan parlemen dalam memutus rantai kejahatan narkotika yang telah menembus hingga ke dalam sistem pemasyarakatan negara.

“Sudah terlalu lama kita menyaksikan paradoks, tempat yang seharusnya menjadi ruang rehabilitasi justru menjadi pusat peredaran narkoba. Pembentukan Panja ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik negara untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran,” kata Aminullah, Minggu (19/10).

Aminullah menilai keberanian Sugiat Santoso mendorong pembentukan panja menunjukkan semangat pengawasan parlemen yang progresif, berani, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya generasi muda yang menjadi korban terbesar dari penyalahgunaan narkoba.

Aminullah menyoroti berbagai kasus, seperti Ammar Zoni, hanyalah fenomena puncak gunung es dari lemahnya tata kelola lembaga pemasyarakatan dan minimnya pengawasan sistemik.

“Kasus Amar Zoni bukan sekadar sensasi publik, melainkan alarm keras bahwa sistem pemasyarakatan kita tengah kehilangan fungsi dasarnya. Jika lapas berubah menjadi laboratorium kejahatan, negara harus bertindak cepat, tegas, dan sistemik,” ujar Aminullah.

Aminullah menegaskan pemberantasan narkotika tidak bisa hanya berhenti pada penindakan.

Dia menekankan arti penting pembenahan menyeluruh yang menyentuh akar masalah, mulai integritas aparat, tata kelola lembaga, hingga pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang humanis serta berorientasi pemulihan sosial.