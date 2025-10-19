JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Ketum GPA Dukung Langkah DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkotika di Lapas

Ketum GPA Dukung Langkah DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkotika di Lapas

Minggu, 19 Oktober 2025 – 18:00 WIB
Ketum GPA Dukung Langkah DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkotika di Lapas - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian mendukung penuh rencana pembentukan Panja Narkotika di Lapas. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung penuh langkah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sugiat Santoso yang menggagas pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Aminullah, inisiatif tersebut merupakan langkah strategis yang menandai keseriusan parlemen dalam memutus rantai kejahatan narkotika yang telah menembus hingga ke dalam sistem pemasyarakatan negara.

“Sudah terlalu lama kita menyaksikan paradoks, tempat yang seharusnya menjadi ruang rehabilitasi justru menjadi pusat peredaran narkoba. Pembentukan Panja ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik negara untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran,” kata Aminullah, Minggu (19/10).

Baca Juga:

Aminullah menilai keberanian Sugiat Santoso mendorong pembentukan panja menunjukkan semangat pengawasan parlemen yang progresif, berani, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya generasi muda yang menjadi korban terbesar dari penyalahgunaan narkoba.

Aminullah menyoroti berbagai kasus, seperti Ammar Zoni, hanyalah fenomena puncak gunung es dari lemahnya tata kelola lembaga pemasyarakatan dan minimnya pengawasan sistemik.

“Kasus Amar Zoni bukan sekadar sensasi publik, melainkan alarm keras bahwa sistem pemasyarakatan kita tengah kehilangan fungsi dasarnya. Jika lapas berubah menjadi laboratorium kejahatan, negara harus bertindak cepat, tegas, dan sistemik,” ujar Aminullah.

Baca Juga:

Aminullah menegaskan pemberantasan narkotika tidak bisa hanya berhenti pada penindakan.

Dia menekankan arti penting pembenahan menyeluruh yang menyentuh akar masalah, mulai integritas aparat, tata kelola lembaga, hingga pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang humanis serta berorientasi pemulihan sosial.

Ketua Umum PP GPA Aminullah Siagian mendukung penuh rencana pembentukan Panja Narkotika di Lapas
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   panja narkotika kasus narkoba lapas pp gpa ammar zoni dpr

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU