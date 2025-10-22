AHY: Utang KCIC Jangan Hambat Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

jakarta.jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) harus dituntaskan.

“Memang utang yang harus segera diselesaikan,” kata AHY, Senin (20/10).

Meskipun demikian, AHY berharap rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak terganggu penyelesaian utang KCIC.

“Tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita mengembangkan konektivitas berikutnya, Jakarta sampai dengan Surabaya," kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan saat ini pemerintah masih membahas beberapa opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut AHY, pembahasan dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan.

"Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final,” ujar AHY.