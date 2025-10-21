1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Meningkat

jakarta.jpnn.com - Kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap berhasil pada satu tahun pemerintahan.

Salah satunya ialah pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mengubah kecepatan menjadi hasil nyata berkat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Di bawah arahan Menko PMK Pratikno, pemerintah berhasil membuat seluruh sektor bergerak dalam satu irama.

“PHTC adalah orkestrasi kebijakan. Ketika semua kementerian bergerak dalam satu nada, hasilnya bisa terdengar di seluruh pelosok negeri,” ujar Pratikno, Senin (20/10).

Salah satu bukti nyata ialah revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah tercapai melalui sinergi Kemendikdasmen, Kemendikti Saintek, Kemenag, KemenPUPR, dan pemda.

Selain itu, masalah sertifikasi lahan, pengadaan barang, hingga pelatihan guru ditangani cepat berkat kerja sama lintas lembaga.

Bukti lainnya ialah digitalisasi pembelajaran yang melibatkan sektor swasta dan universitas menghasilkan 124 ribu perangkat Interactive Flat Panel (IFP) yang kini aktif di sekolah.