Pengamat Sebut Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berdampak Baik bagi Stabilitas Negara

Minggu, 26 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Pengamat Politik dan Kebijakan Andhyka Muttaqin menilai Presiden Prabowo Subianto mempunyai gaya komunikasi yang tegas selama satu tahun memimpin Indonesia. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara

jakarta.jpnn.com - Pengamat Politik dan Kebijakan Andhyka Muttaqin menilai Presiden Prabowo Subianto mempunyai gaya komunikasi yang tegas selama satu tahun memimpin Indonesia.

Menurut akademisi Universitas Brawijaya itu, gaya komunikasi Prabowo berdampak baik bagi stabilitas politik nasional.

"Ketegasan dari gaya komunikasi Presiden Prabowo selama setahun menjabat ini relatif bisa mengendalikan polarisasi yang muncul setelah pilpres," kata Andhyka, Jumat (24/10).

Andhyka juga menilai Prabowo Subianto bisa merangkul semua pihak meskipun menerapkan gaya komunikasi yang tegas.

Menurut Andhyka, hal itu akhirnya bisa memunculkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk kubu yang berseberangan.

Andhyka juga menilai langkah yang dilakukan Prabowo merupakan strategi mempermudah pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, Andhyka berharap Prabowo Subianto mempertahankan gaya penyampaian pesan yang selama ini sudah ditunjukkan.

"Jika komunikasi tegas tidak diimbangi dengan pendekatan yang merangkul, ketegasan bisa dianggap keras dan memperlebar jarak dengan lawan politik," ujar Andhyka.

