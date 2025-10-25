GPA Sayangkan Danantara Beli Obligasi Pakai Dividen BUMN

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengkritik langkah Chief Investment Officer (CIO) BP Danantara Pandu Patria Sjahrir yang menggunakan dana hasil setoran dividen BUMN untuk membeli obligasi di pasar modal dengan tingkat risiko tinggi.

Aminullah menyebut langkah Pandu tersebut telah menyimpang dari tujuan utama pendirian Badan Pengelola (BP) Danantara.

Menurut dia, Danantara dibentuk untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional serta memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan ketahanan ekonomi nasional, bukan untuk kegiatan spekulatif di sektor finansial berisiko.

Aminullah menjelaskan BP Danantara seharusnya menjadi katalis pembiayaan proyek-proyek produktif yang membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

"Bukan justru bermain di instrumen pasar modal berisiko tinggi yang bisa menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” kata Aminullah Siagian di Jakarta, Jumat (24/10).

Aminullah menilai tindakan Pandu tersebut menggambarkan mental korporatis dan gaya pengelolaan modal yang jauh dari semangat ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita tidak ingin lembaga seperti BP Danantara menjadi tempat eksperimen investasi yang tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional," imbuh Aminullah.

Menurut Aminullah, hal itu bukan sekadar teknis investasi, melainkan ideologi ekonomi.