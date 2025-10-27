JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Mahfud MD Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional

Mahfud MD Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional

Senin, 27 Oktober 2025 – 05:00 WIB
Mahfud MD Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional - JPNN.com Jakarta
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Foto: Luqman Hakim/Antara

jakarta.jpnn.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.

"Kalau secara yuridis formal, kan, memenuhi syarat," kata Mahfud MD, Minggu (26/10).

Menurut Mahfud MD, status sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

Baca Juga:

“Sudah menjadi presiden, kan, sudah pasti memenuhi syarat untuk jadi pahlawan,” imbuh Mahfud MD.

Oleh karena itu, Mahfud MD menilai seharusnya tidak perlu lagi ada penelitian ulang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional bagi mantan presiden.

"Saya pernah usul semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya,” kata Mahfud MD.

Baca Juga:

Meskipun demikian, Mahfud MD menyerahkan kepada publik tentang mantan presiden menjadi pahlawan nasional.

“Silakan saja. Kan, masyarakat juga yang nanti menilai," ujar Mahfud MD.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   soeharto pahlawan pahlawan nasional mahfud md presiden soeharto pakar hukum tata negara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU