Mahfud MD Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional

jakarta.jpnn.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.

"Kalau secara yuridis formal, kan, memenuhi syarat," kata Mahfud MD, Minggu (26/10).

Menurut Mahfud MD, status sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

“Sudah menjadi presiden, kan, sudah pasti memenuhi syarat untuk jadi pahlawan,” imbuh Mahfud MD.

Oleh karena itu, Mahfud MD menilai seharusnya tidak perlu lagi ada penelitian ulang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional bagi mantan presiden.

"Saya pernah usul semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya,” kata Mahfud MD.

Meskipun demikian, Mahfud MD menyerahkan kepada publik tentang mantan presiden menjadi pahlawan nasional.

“Silakan saja. Kan, masyarakat juga yang nanti menilai," ujar Mahfud MD.