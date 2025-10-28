Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Partai Nasdem Minta Masyarakat Arif

JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat (kiri) bersama Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat. Foto: ANTARA/HO-NasDem/aa.

jakarta.jpnn.com - Partai Nasdem mendukung wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden Soeharto.

Parpol yang dipimpin Surya Paloh itu berkaca dari jejak sejarah serta kontribusi Soeharto terhadap pembangunan bangsa.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat mengatakan setiap tokoh bangsa mempunyai jejak pengabdian yang harus diapresiasi.

Menurut Viktor, masyarakat harus melihat rencana pemberian gelar pahlawan nasional secara arif.

Selain itu, mantan gubernur NTT tersebut juga mengimbau masyarakat tidak terjebak penilaian yang sempit.

“Kita perlu menilai secara objektif peran Presiden Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” kata Viktor di Jakarta, Senin (27/10).

Viktor mengatakan Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan selama dipimpin Presiden Soeharto.

Di antaranya ialah kemajuan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan selama Pak Harto menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

