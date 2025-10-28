JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Ketum GPA Dukung Operasi Senyap Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing

Ketum GPA Dukung Operasi Senyap Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing

Selasa, 28 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Ketum GPA Dukung Operasi Senyap Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing.

Aminullah mengatakan langkah Purbaya merupakan bentuk nyata keberanian moral dan integritas menghadapi white collar crime.

Aminullah mengatakan operasi senyap adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional.

Baca Juga:

"Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” tegas Aminullah Siagian di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional.

Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.

Baca Juga:

Menurut Aminullah, misinvoicing adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi modern. 

"Negara dirugikan, rakyat kehilangan manfaat fiskal, sedangkan para pelaku white collar crime hidup nyaman di balik sistem global yang timpang. Oleh karena itu, tindakan Menkeu Purbaya patut didukung penuh,” ujar Aminullah.

Aminullah Siagian mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi misinvoicing
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   menteri purbaya purbaya yudhi sadewa kejahatan keuangan negara ketua gpa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU