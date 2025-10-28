Ketum GPA Dukung Operasi Senyap Menkeu Purbaya Berantas Kejahatan Misinvoicing

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berani melakukan operasi senyap memberantas praktik kejahatan ekonomi berjenis mistransaksi atau misinvoicing.

Aminullah mengatakan langkah Purbaya merupakan bentuk nyata keberanian moral dan integritas menghadapi white collar crime.

Aminullah mengatakan operasi senyap adalah langkah strategis dan berani untuk menegakkan keadilan ekonomi nasional.

Baca Juga: GPA Sayangkan Danantara Beli Obligasi Pakai Dividen BUMN

"Rakyat harus tahu bahwa kebocoran keuangan negara bukan hanya akibat korupsi konvensional, tetapi juga akibat manipulasi dari para pelaku ekonomi yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan,” tegas Aminullah Siagian di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kejahatan misinvoicing merupakan bentuk manipulasi nilai ekspor-impor dengan cara menggelembungkan atau mengecilkan nilai transaksi di dokumen perdagangan internasional.

Modus ini digunakan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, menghindari pajak, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri secara terselubung.

Baca Juga: Ketua GPA Dukung Kapolda Metro Jaya Tangkap Pembuat Meme Negatif Bahlil

Menurut Aminullah, misinvoicing adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi modern.

"Negara dirugikan, rakyat kehilangan manfaat fiskal, sedangkan para pelaku white collar crime hidup nyaman di balik sistem global yang timpang. Oleh karena itu, tindakan Menkeu Purbaya patut didukung penuh,” ujar Aminullah.