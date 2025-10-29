Presiden Prabowo: Indonesia Tidak Terkalahkan Jika Anak Muda Jujur dan Berani

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menilai anak muda mempunyai peran yang sangat penting bagi ketahanan Indonesia.

"Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan," ujar Prabowo, Selasa (28/10).

Prabowo Subianto mengimbau anak muda zaman sekarang harus melanjutkan semangat generasi muda pada masa lalu.

Caranya ialah generasi muda saat ini harus menggunakan ilmu pengetahuan, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

Dengan demikian, anak muda bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, serta sejahtera.

Presiden Prabowo Subianto juga menyebut perjuangan belum selesai karena masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan.

“Kepada mereka, kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak dan sejahtera sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai semangat dan kerja keras anak muda berperan penting bagi kemajuan Indonesia.