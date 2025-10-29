JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Pertarungan Simbol Jilbab di Turki, Dari Larangan Negara Menuju Kemenangan Politik

Pertarungan Simbol Jilbab di Turki, Dari Larangan Negara Menuju Kemenangan Politik

Rabu, 29 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Pertarungan Simbol Jilbab di Turki, Dari Larangan Negara Menuju Kemenangan Politik - JPNN.com Jakarta
Yollanda Vusvita Sari, M.Pd, Dosen Prodi Komunikasi IBI Kosgoro 1957 dan Wakil Ketua DPLN AMPI Turki. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pertarungan Simbol Jilbab di Turki, Dari Larangan Negara Menuju Kemenangan Politik

Oleh: Yollanda Vusvita Sari, M.Pd

Dosen Prodi Komunikasi IBI Kosgoro 1957 dan Wakil Ketua DPLN AMPI Turki

Baca Juga:

Warisan Sekularisme Keras dan Lahirnya Simbol Politik

Lanskap politik Turki modern tidak dapat dipisahkan dari warisan Mustafa Kemal Atatürk, sang bapak pendiri republik, yang dengan tegas memisahkan agama dan negara.

Dalam proyek modernisasinya yang ambisius, sekularisme tidak sekadar menjadi prinsip negara, tetapi sebuah ideologi resmi yang harus dijaga ketat.

Baca Juga:

Simbol-simbol keagamaan, termasuk jilbab, secara sistematis disingkirkan dari ruang publik, khususnya di institusi negara dan pendidikan.

Jilbab bukan lagi sekadar kain penutup kepala, melainkan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas sekuler Turki yang masih rapuh.

Lanskap politik Turki modern tidak dapat dipisahkan dari warisan Mustafa Kemal Ataturk, sang bapak pendiri republik
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   turki jilbab mustafa kemal negara pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU