jakarta.jpnn.com - Pertarungan Simbol Jilbab di Turki, Dari Larangan Negara Menuju Kemenangan Politik

Oleh: Yollanda Vusvita Sari, M.Pd

Dosen Prodi Komunikasi IBI Kosgoro 1957 dan Wakil Ketua DPLN AMPI Turki

Baca Juga: Pengamat Sebut Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berdampak Baik bagi Stabilitas Negara

Warisan Sekularisme Keras dan Lahirnya Simbol Politik

Lanskap politik Turki modern tidak dapat dipisahkan dari warisan Mustafa Kemal Atatürk, sang bapak pendiri republik, yang dengan tegas memisahkan agama dan negara.

Dalam proyek modernisasinya yang ambisius, sekularisme tidak sekadar menjadi prinsip negara, tetapi sebuah ideologi resmi yang harus dijaga ketat.

Simbol-simbol keagamaan, termasuk jilbab, secara sistematis disingkirkan dari ruang publik, khususnya di institusi negara dan pendidikan.

Jilbab bukan lagi sekadar kain penutup kepala, melainkan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas sekuler Turki yang masih rapuh.