Golkar Sebut Bahlil Lahadalia Lawan Kutukan Sumber Daya Alam

jakarta.jpnn.com - Partai Golkar mendukung usaha Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melawan kutukan sumber daya alam (SDA).

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mengatakan usaha melawan kutukan SDA adalah upaya negara membalikkan keadaan.

“Perjuangan melawan kutukan sumber daya adalah perjuangan untuk membalikkan kisah pilu negara kaya raya, tetapi rakyatnya tetap miskin,” ujar Abdul, Rabu (29/10).

Menurut Abdul, kutukan sumber daya alam kerap menjadi sejarah memilukan negara berkembang.

Abdul mengatakan banyak negara yang kaya sumber daya alam sering gagal memanfaatkannya untuk menciptakan ekonomi berkeadilan.

“Banyak di antaranya jatuh dalam jebakan ekspor mentah, lemahnya tata kelola, dan tekanan kepentingan internasional,” jelas Abdul.

Menurut Abdul, salah satu usaha pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari kutukan SDA ialah melakukan penataan ulang.

Caranya ialah menata ulang paradigma pengelolaan sumber daya nasional dari eksploitasi jangka pendek menuju industrialisasi berkelanjutan dan pemerataan ekonomi.