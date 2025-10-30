Ketum GPA Apresiasi Polri Musnahkan 214,84 Ton Narkoba, 629 Juta Jiwa Selamat

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan jajaran yang memusnahkan 214,84 ton narkoba senilai Rp 29 triliunan di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10).

Menurut Aminullah pemusnahan narkoba yang dihadiri Presiden Prabowo menunjukkan sinergi nyata pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

"PP GPA mengapresiasi komitmen kuat Presiden Prabowo yang bahkan ingin hadir langsung saat penggerebekan pabrik narkoba. Ini simbol kepemimpinan tegas melawan kejahatan narkotika," kata Aminullah.

Aminullah menjelaskan pemusnahan ratusan ton narkoba menyelamatkan banyak jiwa.

"Dari total barang bukti yang berhasil diungkap sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 berhasil menyelamatkan sekitar 629 juta jiwa dengan disitanya 214 ton narkoba ini," ujar Aminullah.

Aminullah mengatakan pemusnahan ini menandai keberhasilan Kapolri dan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara masif.

"Pemusnahan itu juga menjadi momentum bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut serta dalam upaya revolusioner melawan narkoba," ucap Aminullah.

Pihaknya menegaska pemberantasan narkoba bukan sekadar tugas aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.