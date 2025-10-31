Gaya Komunikasi Menteri Purbaya Bikin Masyarakat Percaya Pemerintah

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:00 WIB
Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Ferdinandus Jehalut menilai gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa layak ditiru pejabat daerah. Foto: Andi Firdaus/Antara

jakarta.jpnn.com - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Ferdinandus Jehalut menilai gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa layak ditiru pejabat daerah.

Menurut Ferdinandus, Purbaya mempunyai gaya komunikasi yang natural dan terbuka selama menjadi menteri keuangan.

“Dari perspektif komunikasi politik, gaya komunikasi Pak Purbaya itu menarik karena terkesan natural, apa adanya, bahkan cenderung anti-kemapanan,” kata Ferdinandus, Kamis (30/10).

Ferdinandus menjelaskan gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Publik justru menyukai gaya tersebut,” kata Ferdinandus.

Dosen Komunikasi Politik Undana itu mengatakan gaya komunikasi Purbaya mendapatkan respons positif di media sosial.

Ferdinandus menilai hal itu menjadi angin segar di tengah menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Purbaya mampu mengangkat kembali kepercayaan publik yang sempat turun selama ini,” ujar Ferdinandus.

