JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Mengapresiasi Purbaya Yudhi Sadewa Boleh, Tetapi Tetap Harus Kritis

Mengapresiasi Purbaya Yudhi Sadewa Boleh, Tetapi Tetap Harus Kritis

Sabtu, 01 November 2025 – 17:00 WIB
Mengapresiasi Purbaya Yudhi Sadewa Boleh, Tetapi Tetap Harus Kritis - JPNN.com Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Imamatul Silfia/Antara

jakarta.jpnn.com - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Ferdinandus Jehalut mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap potensi kemunculan populisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita boleh mengapresiasi, tetapi tetap harus kritis,” ujar Ferdinandus, Kamis (30/10).

Meskipun demikian, Ferdinandus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya sebagai menteri keuangan.

Baca Juga:

Menurut Ferdinandus, keputusan Prabowo tepat karena sentimen terhadap Purbaya sangat positif di media sosial.

Ferdinandus juga mengimbau pemerintah merekrut lebih banyak teknokrat dalam kabinet.

“Teknokrat tidak berorientasi elektoral, tetapi bekerja untuk memperbaiki manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, harus lebih banyak rekrut teknokrat ke depannya,” kata Ferdinandus.

Baca Juga:

Menurut Ferdinandus, figur seperti Purbaya Yudhi Sadewa sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ferdinandus menjelaskan masyarakat di daerah juga membutuhkan pejabat yang komunikatif, jujur, natural, dan tidak terjebak kemapanan.

Ferdinandus Jehalut mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap potensi kemunculan populisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   purbaya yudhi sadewa menteri keuangan menteri purbaya presiden prabowo prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU