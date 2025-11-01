Mengapresiasi Purbaya Yudhi Sadewa Boleh, Tetapi Tetap Harus Kritis

jakarta.jpnn.com - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Ferdinandus Jehalut mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap potensi kemunculan populisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita boleh mengapresiasi, tetapi tetap harus kritis,” ujar Ferdinandus, Kamis (30/10).

Meskipun demikian, Ferdinandus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya sebagai menteri keuangan.

Menurut Ferdinandus, keputusan Prabowo tepat karena sentimen terhadap Purbaya sangat positif di media sosial.

Ferdinandus juga mengimbau pemerintah merekrut lebih banyak teknokrat dalam kabinet.

“Teknokrat tidak berorientasi elektoral, tetapi bekerja untuk memperbaiki manajemen pemerintahan. Oleh karena itu, harus lebih banyak rekrut teknokrat ke depannya,” kata Ferdinandus.

Menurut Ferdinandus, figur seperti Purbaya Yudhi Sadewa sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ferdinandus menjelaskan masyarakat di daerah juga membutuhkan pejabat yang komunikatif, jujur, natural, dan tidak terjebak kemapanan.