Apresiasi Penghargaan Ketua DPD, Ketum GPA: Simbol Pengakuan Perjuangan Daerah

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin yang menerima penghargaan Outstanding in Regional Inclusion Advocate pada CNN Indonesia Awards 2025 di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut Aminullah Siagian, penghargaan bergengsi tersebut merupakan bentuk pengakuan publik terhadap kiprah nyata Sultan Bachtiar Najamudin.

Aminullah mengatakan Najamudin adalah tokoh nasional yang konsisten memperjuangkan kepentingan daerah dan menegakkan semangat keadilan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Aminullah menjelaskan penghargaan yang diraih Sultan Bachtiar Najamudn bukan sekadar personal, melainkan legitimasi moral atas perjuangan panjang memperkuat peran daerah sebagai subjek pembangunan nasional.

"Ini adalah simbol bahwa suara daerah tidak boleh dipinggirkan dalam proses kebijakan negara,” ujar Aminullah di Jakarta, Sabtu (1/11).

Aminullah menjelaskan penghargaan Outstanding in Regional Inclusion Advocate menegaskan kapasitas Sultan Bachtiar sebagai figur advokat daerah yang mampu memperjuangkan keterlibatan dan keterwakilan regional di tingkat nasional.

Sebagai Ketua DPD RI, Sultan dinilai berhasil memosisikan lembaga perwakilan daerah bukan sekadar pelengkap dalam sistem parlemen, melainkan sebagai garda terdepan dalam menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

“Ketokohan beliau mencerminkan keberanian intelektual dan keberpihakan moral terhadap rakyat di daerah. Di tengah sentralisasi kebijakan, beliau tampil sebagai figur yang tegas menyuarakan desentralisasi pembangunan dan keadilan fiskal bagi seluruh provinsi,” tambah Aminullah.