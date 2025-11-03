Budi Arie Heran Projo Diadu Domba dengan Jokowi

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menepis kabar yang menganggap pihaknya sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budi Arie mengatakan selama ini ada banyak pemberitaan yang menyebut Projo seolah sudah putus hubungan dari Jokowi.

“Jangan di-framing. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi,” kata Budi Arie dalam Kongres III Projo di Jakarta Pusat, Minggu (2/11).

Budi Arie pun merasa sangat heran karena ada media yang seolah mengadu domba Projo dengan Jokowi.

"Tolong kepada semua media jangan mengadu domba sesama anak bangsa," ucap Budi Arie.

Mantan Menteri Koperasi itu menjelaskan Projo didirikan berdasarkan keinginan lahirnya pemimpin dari kalangan rakyat.

“Projo sejatinya lahir karena ada seorang pemimpin rakyat yang harus lahir dari kandungan rakyat itu sendiri yang bernama Bapak Joko Widodo,” ucap Budi Arie.

Di sisi lain, Budi Arie mengakui Projo akan mengganti logo yang selama ini bergambarkan siluet wajah Jokowi.