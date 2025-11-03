JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Budi Arie Heran Projo Diadu Domba dengan Jokowi

Budi Arie Heran Projo Diadu Domba dengan Jokowi

Senin, 03 November 2025 – 17:00 WIB
Budi Arie Heran Projo Diadu Domba dengan Jokowi - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menepis kabar yang menganggap pihaknya sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Nadia Putri Rahmani/Antara

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menepis kabar yang menganggap pihaknya sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budi Arie mengatakan selama ini ada banyak pemberitaan yang menyebut Projo seolah sudah putus hubungan dari Jokowi.

“Jangan di-framing. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi,” kata Budi Arie dalam Kongres III Projo di Jakarta Pusat, Minggu (2/11).

Baca Juga:

Budi Arie pun merasa sangat heran karena ada media yang seolah mengadu domba Projo dengan Jokowi.

"Tolong kepada semua media jangan mengadu domba sesama anak bangsa," ucap Budi Arie.

Mantan Menteri Koperasi itu menjelaskan Projo didirikan berdasarkan keinginan lahirnya pemimpin dari kalangan rakyat.

Baca Juga:

“Projo sejatinya lahir karena ada seorang pemimpin rakyat yang harus lahir dari kandungan rakyat itu sendiri yang bernama Bapak Joko Widodo,” ucap Budi Arie.

Di sisi lain, Budi Arie mengakui Projo akan mengganti logo yang selama ini bergambarkan siluet wajah Jokowi.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menepis kabar yang menganggap pihaknya sudah tidak mempunyai hubungan dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   budi arie setiadi logo projo presiden jokowi joko widodo ketua umum projo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU