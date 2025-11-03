GPA Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Dukung Kapolri

jakarta.jpnn.com - Ribuan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) menggelar prosesi ikrar perjuangan pada puncak Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan 2025 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Sabtu (1/11).

Para kader membentuk barisan melingkar dan menyimak langkah khidmat Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA Aminullah Siagian yang maju ke tengah lapangan membawa tongkat komando berukir Asmaul Husna.

Aminullah memimpin pembacaan Tujuh Ikrar Gerakan Pemuda Al Washilyah. Setiap kalimat diucapkan dengan suara bulat dan tekad membara.

“Setiap ukiran pada tongkat ini adalah doa dan setiap doa adalah kekuatan. Komando kita bersumber dari Allah SWT, bukan dari ambisi pribadi,” tutur Aminullah.

Aminullah menegaskan pemuda Al Washliyah harus menjadi ksatria umat, bukan penyebar kebencian.

“Kita tidak boleh menjadi pemuda yang mencaci, yang menebar benci. Jadilah pemuda yang membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia,” sebut Amin.

Dia juga mengingatkan bahaya politik pecah belah yang bisa meruntuhkan bangsa dari dalam.

“Sejarah telah mengajarkan bahwa perpecahan hanya membawa luka. GPA berdiri di barisan depan untuk menjaga persatuan,” kata Aminullah.