Bertemu Presiden Prabowo, Ignasius Jonan Tidak Ditanya Pendapat Tentang Whoosh

Selasa, 04 November 2025 – 14:00 WIB
Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak mau mengomentari berbagai isu tentang kereta cepat Whoosh, termasuk pengelolaan dan utang. Foto: Fathur Rochman/Antara

jakarta.jpnn.com - Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak mau mengomentari berbagai isu tentang kereta cepat Whoosh, termasuk pengelolaan dan utang.

“Soal pengelolaannya bagaimana, utangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden karena tadi nggak dibahas,” ujar Jonan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (3/11).

Meskipun demikian, Ignasius Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.

“Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus,” kata Jonan.

Jonan mengaku tidak membahas proyek kereta cepat ketika bertemu selama dua jam dengan Prabowo.

“Soal Whoosh, beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa,” kata Jonan.

Menurut Jonan, pertemuan itu murni berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.

Jonan juga mengaku tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

