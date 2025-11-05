Ignasius Jonan Siap Bantu Presiden Prabowo, Tetapi Belum Ada Tawaran

jakarta.jpnn.com - Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku tidak mendapatkan tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk masuk kabinet.

“Enggak ada tawaran. Ini cuma diskusi,” ujar Jonan setelah bertemu Prabowo di Istana Negara, Senin (3/11).

Meskipun demikian, Jonan mengaku siap apabila suatu saat diminta mengemban tugas tertentu.

Menurut Jonan, kesiapannya merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara.

"Sebagai warga negara, kalau diminta bekerja untuk negara, ya, mestinya siap kalau mampu,” kata Jonan.

Mantan Dirut PLN itu mengatakan kesediaannya bukan karena ada pembicaraan khusus mengenai jabatan atau penugasan.

“Kalau saya mampu, sih. Itu aja. Ya, tergantung yang ngasih tugas," kata Jonan.

Sebelumnya, Jonan mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.