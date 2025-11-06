Pemutihan BPJS Kesehatan, Yang Nunggak Tidak Perlu Bayar Tunggakan

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 03:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pemerintah akan membuka pemutihan BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Foto: Andi Firdaus/Antara

jakarta.jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pemerintah akan membuka pemutihan BPJS Kesehatan pada akhir 2025.

Menurut Cak Imin, program itu menjadi bagian langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Umum PKB itu pun mengimbau masyarakat yang mempunyai tunggakan agar melakukan registrasi alias pendaftaran ulang.

Dengan demikian, kepesertaan BPJS Kesehatan bisa aktif kembali setelah program pemutihan diberlakukan.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," kata Cak Imin, Selasa (4/11).

Cak Imin mengatakan peserta yang sebelumnya berstatus nonaktif karena menunggak iuran tidak perlu melunasi tunggakan untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan.

“Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang. Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan mekanisme penanganan tunggakan iuran akan ditangani BPJS Kesehatan.

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan pemerintah akan membuka pemutihan BPJS Kesehatan pada akhir 2025.
