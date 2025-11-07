Jenderal Maruli Simanjuntak Minta Prajurit TNI Tidak Usah Ikut Gosip

jakarta.jpnn.com - Kepala Staf TNI Angkatan (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta para prajuritnya tidak mengkhianati negara.

Selain itu, Maruli Simanjuntak juga mengimbau para prajurit TNI terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Maruli Simanjuntak, loyalitas kepada negara menjadi dasar utama seorang prajurit dalam menjalankan tugas.

"Tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas, red),” kata Maruli saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI dalam kunjungan kerjanya di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Rabu (5/10).

Maruli Simanjuntak meminta para prajurit TNI tetap bersikap tegak lurus di tengah apa pun yang terjadi.

“Tidak usah ikut gosip-gosip segala macam," kata Maruli.

Menurut Maruli, sikap tegak lurus bisa dibangun dengan memperkuat kekompakan antara sesama prajurit di semua lini pangkat dan jabatan.

Dengan memupuk kekompakan, Maruli yakin seluruh prajurit akan memiliki jiwa loyalitas yang sama.