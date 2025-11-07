JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Presiden Prabowo: Untuk Apa Saya Takut Sama Jokowi?

Presiden Prabowo: Untuk Apa Saya Takut Sama Jokowi?

Jumat, 07 November 2025 – 12:00 WIB
Presiden Prabowo: Untuk Apa Saya Takut Sama Jokowi? - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam agenda peresmian pabrik PT Lotte Chamical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). Foto: ANTARA/Andi Firdaus/aa.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan yang menyebut berbagai keputusannya tentang pemerintahan masih dipengaruhi Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Prabowo Subianto juga mengaku tidak pernah dikendalikan Jokowi selama memimpin Indonesia.

"Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan Pak Jokowi, enggak ada itu," kata Prabowo, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan narasi yang menyebut dirinya di bawah bayang-bayang Jokowi tidak berdasar.

Prabowo Subianto menilai saat ini mulai tumbuh budaya politik yang tidak sehat di Indonesia.

Salah satunya ialah pemimpin dipuji saat masih berkuasa, tetapi direndahkan setelah lengser.

Baca Juga:

“Pemimpin dikuyo-kuyo, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan selama ini Jokowi tidak pernah menitipkan atau meminta sesuatu kepadanya.

Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan yang menyebut berbagai keputusannya tentang pemerintahan masih dipengaruhi Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto joko widodo jokowi Gerindra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU