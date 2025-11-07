Presiden Prabowo: Untuk Apa Saya Takut Sama Jokowi?

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan yang menyebut berbagai keputusannya tentang pemerintahan masih dipengaruhi Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Prabowo Subianto juga mengaku tidak pernah dikendalikan Jokowi selama memimpin Indonesia.

"Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan Pak Jokowi, enggak ada itu," kata Prabowo, Kamis (6/11).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan narasi yang menyebut dirinya di bawah bayang-bayang Jokowi tidak berdasar.

Prabowo Subianto menilai saat ini mulai tumbuh budaya politik yang tidak sehat di Indonesia.

Salah satunya ialah pemimpin dipuji saat masih berkuasa, tetapi direndahkan setelah lengser.

“Pemimpin dikuyo-kuyo, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan selama ini Jokowi tidak pernah menitipkan atau meminta sesuatu kepadanya.