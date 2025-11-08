Akademisi Anggap Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Jasa Tidak Boleh Dilupakan

jakarta.jpnn.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali Ni Made Adi Novayanti menilai Mantan Presiden Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional.

Menurut Ni Made Adi Novayanti, masyarakat harus melihat sepak terjang Soeharto secara objektif.

“Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun sehingga kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” kata Ni Made, Kamis (6/11).

Ni Made Adi Novayanti tidak memungkiri ada pro dan kontra terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Meskipun demikian, Ni Made Adi Novayanti mengingatkan masyarakat tidak boleh melupakan jasa Soeharto.

Sementara itu, dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora mengingatkan publik agar tidak melupakan jasa pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.