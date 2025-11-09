Soal Pahlawan Nasional, Gibran: Soeharto Berkontribusi Entaskan Kemiskinan

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara tentang Mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan nasional.

“Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang,” kata Gibran, Jumat (7/11).

Gibran menilai Soeharto dan Gus Dur memberikan kontribusi yang besar selama menjadi presiden.

“Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara,” kata Gibran.

Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai Soeharto berjasa besar terhadap swasembada pangan.

“Pak Harto juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,” kata Gibran.

Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menilai Gus Dur berkontribusi dalam masalah intoleransi.

Menurut Gibran, kebijakan Gus Dur melindungi kaum minoritas dan hak asasi manusia.