JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh: Beliau Membawa Progres Pembangunan

Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh: Beliau Membawa Progres Pembangunan

Senin, 10 November 2025 – 14:00 WIB
Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh: Beliau Membawa Progres Pembangunan - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung wacana pemerintah menjadikan Mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Foto: Bagus Ahmad Rizaldi/Antara

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung wacana pemerintah menjadikan Mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Surya Paloh, Partai Nasdem melihat sisi positif dari pemberian gelar pahlawan nasional terhadap tokoh.

Surya Paloh menilai Soeharto sudah memberikan peran terhadap pembangunan ketika menjadi presiden.

Baca Juga:

"Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti,” kata Surya Paloh, Minggu (9/11).

Menurut Surya Paloh, kondisi Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari kontribusi Soeharto.

“Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti seperti apa yang kita nikmati hari ini," kata Surya Paloh.

Baca Juga:

Surya Paloh tidak memungkiri Soeharto mempunyai kekurangan selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Meskipun demikian, Surya Paloh menilai faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung wacana pemerintah menjadikan Mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   soeharto pahlawan nasional surya paloh partai nasdem ketua umum nasdem marsinah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU