Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh: Beliau Membawa Progres Pembangunan

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung wacana pemerintah menjadikan Mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Surya Paloh, Partai Nasdem melihat sisi positif dari pemberian gelar pahlawan nasional terhadap tokoh.

Surya Paloh menilai Soeharto sudah memberikan peran terhadap pembangunan ketika menjadi presiden.

"Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti,” kata Surya Paloh, Minggu (9/11).

Menurut Surya Paloh, kondisi Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari kontribusi Soeharto.

“Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti seperti apa yang kita nikmati hari ini," kata Surya Paloh.

Surya Paloh tidak memungkiri Soeharto mempunyai kekurangan selama 32 tahun memimpin Indonesia.

Meskipun demikian, Surya Paloh menilai faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.