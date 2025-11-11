Politikus Gerindra Anggap Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tradisi Baik

jakarta.jpnn.com - Ketua MPR Ahmad Muzani menganggap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden Soeharto merupakan tradisi yang baik dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemimpin terdahulu.

Ahmad Muzani tidak memungkiri para pemimpin, termasuk Soeharto, mempunyai kesalahan.

Namun, politikus Partai Gerindra itu meminta publik mengenang kebaikan dan jasa pemimpin terdahulu.

“Saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya," kata Ahmad Muzani, Senin (10/11).

Ahmad Muzani mengatakan semua proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto sudah selesai.

"Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata,” kata Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"MPR beranggapan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk Soeharto," sambung Muzani.