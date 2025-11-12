Soeharto Pahlawan Nasional, Menteri HAM Natalius Pigai: No Comment

jakarta.jpnn.com - Menteri HAM Natalius Pigai tidak mau berkomentar setelah Mantan Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

“Pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment,” kata Pigai, Selasa (11/11).

Natalius Pigai juga enggan berkomentar tentang pro dan kontra terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Enggak ada komentar,” kata Natalius Pigai.

Natalius Pigai menjelaskan pemberian gelar Pahlawan Nasional membutuhkan proses panjang.

“Kalau tidak salah, pengusulan pahlawan itu dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, provinsi, baru menyampaikan kepada pusat, lalu ada tim yang menilai,” ucap Pigai.

Menurut Natalius Pigai, Kementerian HAM tidak memberikan rekomendasi nama untuk diusulkan menjadi pahlawan.

“Kalau urusan itu, saya kira kami tidak ada. Belum pernah ada,” ucap Natalius Pigai.