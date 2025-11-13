Soroti Ledakan SMAN 72 Jakarta, Gibran Minta Masyarakat Lebih Peduli Kesehatan Mental Anak

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat lebih peka terhadap kesehatan mental anak didik.

Menurut Gibran, sikap yang peka akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Gibran berkaca dari ledakan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Saya titip untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali," kata Gibran, Rabu (12/11).

Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya terbatas pada asupan gizi dan kesehatan tubuh.

Menurut Gibran, perhatian juga harus mencakup aspek psikologis dan lingkungan sosial anak.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pelajar.

“Sekolah itu harus menjadi tempat yang bebas dari perundungan,” kata Gibran.