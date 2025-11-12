Dukung Langkah Prabowo Berantas Mafia Minyak, GPA: Segera Tangkap Riza Chalid

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menghadapi mafia minyak dan para koruptor.

Aminullah Siagian menilai keberanian Presiden Prabowo menyampaikan pesan terbuka kepada publik merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan visioner dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Ketika presiden menyatakan bahwa beliau akan menghadapi para mafia sekuat apa pun mereka, itu bukan hanya pesan politik, melainkan seruan moral dan keberanian sejarah," kata Aminullah, Rabu (12/11).

Aminullah pun meminta Presiden Prabowo menangkap Riza Chalid yang sampai saat ini masih buron.

"Segera tangkap Riza Chalid dan aktor di belakangnya” ujar Aminullah.

Aminullah mengatakan tekad Prabowo memberantas korupsi menggambarkan tekad kenegarawanan yang tulus.

"Itu bukan sekadar slogan sehingga harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda dan kaum intelektual progresif," imbuh Aminullah.

Aminullah menjelaskan Gerakan Pemuda Al Washliyah memandang langkah Presiden Prabowo sebagai momentum kebangkitan moral bangsa.