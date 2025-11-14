Diplomasi Presiden Prabowo, Beri Hadiah untuk Anjing Kesayangan PM Australia

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberi hadiah berupa pakaian dan perlengkapan untuk Toto, anjing peliharaan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Dalam unggahan di Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo memberi pakaian anjing berwarna putih dengan list merah di bagian kaki.

Pakaian itu bertuliskan nama Toto. Selain itu, ada juga tali tuntun dengan nama yang sama.

Pada bagian boks atau kotak hadiah pun ditempel foto Toto. PM Albanese terlihat sangat senang saat menerima hadiah dari Presiden Prabowo untuk anjing kesayangannya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan cara itu merupakan diplomasi ala Presiden Prabowo.

Menurut Teddy, diplomasi tidak harus selalu dalam bentuk perundingan, negosiasi, pertemuan bilateral, acara bisnis, ataupun forum-forum internasional.

Teddy menjelaskan diplomasi juga bisa dilakukan melalui pendidikan, pertahanan dan keamanan, maupun seni dan budaya.

“Diplomasi pun bisa dijembatani oleh dua binatang peliharaan milik dua orang pemimpin negara," ujar Teddy, Rabu (12/11).