MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Ketum GPA: Langkah Kontraproduktif

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil.

Menurut Aminullah, putusan MK tersebut mencerminkan keadilan dan terkesan diskriminatif.

“Mengapa hanya Polri yang dibatasi, sedangkan lembaga negara lain tidak?” kata Aminullah, Jumat (13/11).

Aminullah Siagian juga menilai putusan yang sudah dikeluarkan MK mengerdilkan Polri.

“Ini seperti pisau yang mengamputasi Polri di tengah meningkatnya kepercayaan publik. Saya melihat ini bentuk halus dari kriminalisasi institusi Polri,” tegas Aminullah.

Aminullah mengatakan putusan MK itu justru muncul saat citra Polri sedang membaik.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 65,1 persen.

Menurut Aminullah, angka itu menunjukkan tren positif kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang sempat menurun.