Hidayat Nur Wahid Dorong Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama perlu dilakukan.

Menurut politikus yang karib HNW itu, Direktorat Jenderal Pesantren akan berguna untuk memperkuat tata kelola pesantren di Indonesia.

Hidayat Nur Wahid menjelaskan fungsi pendidikan bisa dikelola Direktorat Pendidikan Islam.

Politikus PKS itu mengatakan pesantren juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam UU Pesantren.

“Oleh karena itu, perlu ada peningkatan status, kewenangan, dan anggaran dari sebelumnya, yakni Direktorat Jenderal Pesantren,” ujar HNW, Rabu (12/11).

Menurut HNW, presiden sudah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2025.

Hidayat Nur Wahid berharap keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren bisa memperkuat peran pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Dia juga menilai Direktorat Jenderal Pesantren bisa memperjuangkan hak pesantren sesuai Undang-Undang Pesantren.