JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Hidayat Nur Wahid Dorong Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

Hidayat Nur Wahid Dorong Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

Sabtu, 15 November 2025 – 13:00 WIB
Hidayat Nur Wahid Dorong Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama perlu dilakukan. Foto: Dok/Melalusa Suathira/Antara

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama perlu dilakukan.

Menurut politikus yang karib HNW itu, Direktorat Jenderal Pesantren akan berguna untuk memperkuat tata kelola pesantren di Indonesia.

Hidayat Nur Wahid menjelaskan fungsi pendidikan bisa dikelola Direktorat Pendidikan Islam. 

Baca Juga:

Politikus PKS itu mengatakan pesantren juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam UU Pesantren.

“Oleh karena itu, perlu ada peningkatan status, kewenangan, dan anggaran dari sebelumnya, yakni Direktorat Jenderal Pesantren,” ujar HNW, Rabu (12/11).

Menurut HNW, presiden sudah menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2025.

Baca Juga:

Hidayat Nur Wahid berharap keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren bisa memperkuat peran pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Dia juga menilai Direktorat Jenderal Pesantren bisa memperjuangkan hak pesantren sesuai Undang-Undang Pesantren.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama perlu dilakukan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   hidayat nur wahid kementerian agama Direktorat Jenderal Pesantren politikus pks hnw

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU