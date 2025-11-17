Raja Yordania Sebut Presiden Prabowo Bawa Indonesia ke Arah Lebih Baik

jakarta.jpnn.com - Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein memuji kinerja Presiden Prabowo selama setahun memimpin Indonesia.

Menurut Raja Abdullah II, kepemimpinan Presiden Prabowo akan membawa Indonesia ke arah lebih baik.

"Saya tahu Indonesia akan menuju ke arah yang sangat baik dengan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan Anda," kata Raja Abdullah II, Jumat (14/11).

Raja Abdullah II juga mengaku melihat kemauan Presiden Prabowo menyejahterakan penduduk Indonesia.

Dia merujuk berbagai program yang diterapkan selama Prabowo Subianto menjadi presiden.

Menurut Raja Abdullah II, berbagai program pada era Prabowo menjangkau kelompok yang membutuhkan.

“Ini saya pikir berasal dari masa-masa ketika kita masih menjadi tentara. Anda merawat para pemuda dan Anda merawat keluarga mereka," kata Raja Abdullah II.

Raja Abdullah II juga menganggap Presiden Prabowo Subianto sebagai sahabat lama.