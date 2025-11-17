JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Ngaku Polisi, Pasangan Suami Istri Curi Mobil Taksi Online di Jakarta Timur

Ngaku Polisi, Pasangan Suami Istri Curi Mobil Taksi Online di Jakarta Timur

Senin, 17 November 2025 – 21:00 WIB
Ngaku Polisi, Pasangan Suami Istri Curi Mobil Taksi Online di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Pasangan suami istri yang mengaku sebagai polisi ditangkap Polda Metro Jaya karena mencuri mobil yang dikemudikan sopir taksi online. Foto: ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pasangan suami istri yang mengaku sebagai polisi ditangkap Polda Metro Jaya karena mencuri mobil yang dikemudikan sopir taksi online di rest area Cibubur, Jakarta Timur, pada Oktober 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pelaku berinisial AS dan YW.

"Pelaku yang merupakan pasangan suami istri ditangkap di sebuah rumah di wilayah Cilodong, Depok, Kamis (13/11)," kata Budi, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Budi mengatakan pada awalnya korban berkenalan dengan pelaku yang memesan taksi online.

"Komunikasi berlanjut setelah keduanya bertukar nomor telepon pribadi. Pada pertemuan tersebut, pelaku juga mengaku sebagai anggota kepolisian," kata Budi.

Menurut Budi, pelaku merencanakan pencurian dengan memesan taksi secara offline pada Minggu (2/11). 

Baca Juga:

"Pelaku kemudian meminta korban mengantarkannya ke rumah sakit dengan alasan istrinya mengalami pendarahan," kata Budi.

Budi menjelaskan korban yang tidak menaruh kecurigaan langsung menuruti keinginan pelaku.

Pasangan suami istri yang mengaku sebagai polisi ditangkap Polda Metro Jaya karena mencuri mobil yang dikemudikan sopir taksi online
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polisi gadungan suami istri pencurian mobil taksi online polda metro jaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU