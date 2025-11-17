Ngaku Polisi, Pasangan Suami Istri Curi Mobil Taksi Online di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Pasangan suami istri yang mengaku sebagai polisi ditangkap Polda Metro Jaya karena mencuri mobil yang dikemudikan sopir taksi online di rest area Cibubur, Jakarta Timur, pada Oktober 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pelaku berinisial AS dan YW.

"Pelaku yang merupakan pasangan suami istri ditangkap di sebuah rumah di wilayah Cilodong, Depok, Kamis (13/11)," kata Budi, Minggu (16/11).

Budi mengatakan pada awalnya korban berkenalan dengan pelaku yang memesan taksi online.

"Komunikasi berlanjut setelah keduanya bertukar nomor telepon pribadi. Pada pertemuan tersebut, pelaku juga mengaku sebagai anggota kepolisian," kata Budi.

Menurut Budi, pelaku merencanakan pencurian dengan memesan taksi secara offline pada Minggu (2/11).

"Pelaku kemudian meminta korban mengantarkannya ke rumah sakit dengan alasan istrinya mengalami pendarahan," kata Budi.

Budi menjelaskan korban yang tidak menaruh kecurigaan langsung menuruti keinginan pelaku.