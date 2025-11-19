Presiden Prabowo Akan Ganti Becak di Seluruh Indonesia dengan Motor Listrik

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah semua becak di seluruh Indonesia menggunakan sepeda motor listrik.

"Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik," kata Prabowo, Senin (17/11).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga melarang orang berusia lanjut mengemudikan becak.

"Enggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo pun meminta jajarannya mempersiapkan rencana untuk merealisasikan target.

“Nanti tolong, para menteri pikirkan rencana bagaimana, ya," kata Presiden Prabowo.

Prabowo mengatakan saat ini Indonesia sedang menyiapkan produksi kendaraan buatan dalam negeri, baik mobil maupun sepeda motor.

Menurut Prabowo Subianto, langkah itu merupakan bagian menyambut Indonesia Emas 2045.