Adik Sebut Elektabilitas Presiden Prabowo Kalahkan Donald Trump, Yakin Menang Pilpres 2029

jakarta.jpnn.com - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meyakini kakaknya akan tetap menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Hashim Djojohadikusumo berkaca dari elektabilitas Prabowo Subianto yang sangat tinggi dalam berbagai survei.

"Saya yakin kami akan menang pemilu lagi tahun 2029. Ada alasannya kenapa tingkat approval rating Pak Prabowo sangat tinggi," kata Hashim, Senin (17/11).

Baca Juga: Raja Yordania Sebut Presiden Prabowo Bawa Indonesia ke Arah Lebih Baik

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan dalam dua pekan terakhir ada empat hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo sangat tinggi.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, approval terhadap kakaknya berada di kisaran 77,8 hingga 82 persen.

“Bisa dikatakan bahwa approval rating dia (Prabowo, red) sekitar 80 persen," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo pun membandingkan approval Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Sebagai perbandingan, approval rating Presiden Trump di 45 persen,” ujar Hashim Djojohadikusumo.