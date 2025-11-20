Polri Tegaskan Polisi di Instansi Lain Tidak Rangkap Jabatan

jakarta.jpnn.com - Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan anggota kepolisian yang ditugaskan di instansi pusat sudah tidak menjabat di internal Polri.

Menurut Trunoyudo, kebijakan itu diambil untuk menghindari praktik rangkap jabatan.

Trunoyudo menjelaskan kebijakan itu dilakukan melalui mekanisme mutasi terhadap anggota Polri.

Dia mengatakan anggota Polri yang ditempatkan di kementerian/lembaga dimutasi dari jabatan sebelumnya.

Setelah itu, personel tersebut ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur.

“Penugasan tersebut tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Trunoyudo, Selasa (18/11).

Trunoyudo mengatakan Polri memastikan seluruh anggota yang dialihkan ke jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.

“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas,” kata Trunoyudo.