Pangling, Presiden Prabowo Mengira Sultan Hamengkubuwono X Pasukan Khusus

Jumat, 21 November 2025 – 10:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato didampingi Sri Sultan Hamengkubuwono X di agenda peresmian Jembatan Kabanaran, Provinsi Yogyakarta, Rabu (19/11/2025). Foto: ANTARA/Andi Firdaus

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat pangling ketika bertemu Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Prabowo menilai penampilan Sri Sultan Hamengkubuwono X berbeda dibandingkan sebelumnya.

"Sri Sultan, saya juga tadi pangling. Sri Sultan juga tambah muda kelihatannya. Saya kira tadi kapten dari pasukan khusus ini," kata Prabowo saat peresmian Jembatan Kabanaran, Yogyakarta, Rabu (19/11).

Dalam acara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X memakai kemeja putih dan topi hitam bergradasi kuning.

Sri Sultan Hamengkubuwono X melengkapi outfit-nya dengan kacamata hitam yang dipakai selama acara berlangsung.

Dia selalu berada di dekat Presiden Prabowo Subianto selama peresmian Jembatan Kabanaran berlangsung.

Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan menyambut kedatangan dan mengantar kepulangan Prabowo.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menutup sambutannya dengan gurauan lain.

