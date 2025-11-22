Wakil Kepala Pastikan Tidak Ada Polisi Aktif di Badan Gizi Nasional

jakarta.jpnn.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menepis kabar yang menyebut ada polisi aktif di lembaganya.

Menurut Nanik S Deyang, tidak ada anggota aktif kepolisian yang saat ini bertugas di BGN.

Nanik menjelaskan hal itu sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi menduduki jabatan sipil.

Wanita berhijab itu mengatakan Sony Sanjaya yang ada di BGN sudah tidak bertugas di Polri.

"Pak Soni sudah pensiun. Lagi pula Pak Soni ini wakil kepala badan. Kalau jabatan itu, boleh," kata Nanik, Kamis (20/11).

Nanik S Deyang menjelaskan Sony Sanjaya sudah pensiun dari Polri per 1 November 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo Akan Ganti Becak di Seluruh Indonesia dengan Motor Listrik

Dia menegaskan BGN mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pengisian jabatan sipil.

“Yang enggak boleh itu yang masih di eselon satu ke bawah,” ujar Nanik.