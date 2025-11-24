Bicara di KTT G20, Wapres Gibran Sebut MBG Investasi Strategis

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis.

"Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis,” kata Gibran pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11).

Menurut Gibran, ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.

Gibran Rakabuming Raka menjelaskan program Makan Bergizi Gratis memberikan efek ganda.

“Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang," kata Wapres Gibran.

Gibran juga menyebut solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas dibutuhkan untuk mengatasi krisis yang makin intensif.

Anak Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun mengajak Afrika Selatan memajukan ketahanan energi, air dan pangan.

Menurut Gibran, ketahanan pangan, air, dan energi bukan sebuah slogan bagi Indonesia, melainkan kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari.