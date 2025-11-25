JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Diperintah Presiden Prabowo, Menhan Siap Berantas Tambang Ilegal

Diperintah Presiden Prabowo, Menhan Siap Berantas Tambang Ilegal

Selasa, 25 November 2025 – 10:00 WIB
Diperintah Presiden Prabowo, Menhan Siap Berantas Tambang Ilegal - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025), membahas kehutanan dan pertambangan. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Presiden/pri.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan langkah terpadu lintas generasi untuk menangani kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Minggu (23/11).

Teddy menjelaskan rapat terbatas di rumah Prabowo juga membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Baca Juga:

Menurut Teddy, pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat penegakan hukum guna menindak pelaku tambang ilegal.

"Saya bersama kementerian dan lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulis Sjafrie di Instagram.

Baca Juga:

Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dan seluruh kementerian terkait tidak akan pandang bulu untuk memberantas praktik tambang ilegal.

Menurut Sjafrie, pihaknya memastikan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan penambangan ilegal berjalan dengan adil.

Presiden Prabowo Subianto menekankan langkah terpadu lintas generasi untuk menangani kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto menteri pertahanan teddy indra wijaya tambang ilegal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU