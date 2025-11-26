Presiden Prabowo Akan Beri Sepeda Motor ke Penyuluh MBG

JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 09:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa sepeda motor kepada tim pendamping keluarga (TPK) dan penyuluh yang sudah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemberian sepeda motor itu merupakan bentuk apresiasi dari Presiden Prabowo kepada TPK dan penyuluh MBG.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan para penyuluh KB, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran.

"Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan kerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB," ujar Wihaji, Selasa (25/11).

Wihaji menjelaskan Presiden Prabowo memilih sepeda motor listrik untuk diberikan kepada TPK dan penyuluh MBG.

Tujuannya ialah untuk memudahkan para TPK dan penyuluh mendistribusikan Makan Bergizi Gratis.

Wihaji mengatakan Presiden Prabowo juga meminta kapasitas penyuluh MBG terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi program BKKBN.

Di sisi lain, Wihaji menyerahkan kepada Prabowo soal dana untuk pemberian sepeda motor kepada TPK dan penyuluh MBG.

