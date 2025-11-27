JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Warga Pilih Lapor Damkar, Jimly Asshiddiqie Sebut Polri Siap Berubah

Warga Pilih Lapor Damkar, Jimly Asshiddiqie Sebut Polri Siap Berubah

Kamis, 27 November 2025 – 04:00 WIB
Warga Pilih Lapor Damkar, Jimly Asshiddiqie Sebut Polri Siap Berubah - JPNN.com Jakarta
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Foto: ANTARA/Andi Firdaus.

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Polri siap beradaptasi dan berubah ke depan.

Sebab, saat ini masyarakat lebih senang meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran ketika mengalami masalah.

Jimly merujuk pernyataan Wakapolri Dedi Prasetyo yang menyebut kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada damkar dibandingkan polisi.

Baca Juga:

"Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers,” kata Jimly, Selasa (25/11).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan para pimpinan di Polri bertekad berubah dan beradaptasi.

“Jadi, dia tidak denial, tidak menolak," kata Jimly.

Baca Juga:

Menurut Jimly Asshiddiqie, anggota kepolisian sungguh-sungguh siap melakukan perbaikan.

Hal itu juga tecermin dari Komisi Transformasi Internal yang sudah dibentuk oleh Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Polri siap beradaptasi dan berubah ke depan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polri damkar wakapolri Jimly Asshiddiqie pemadam kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU