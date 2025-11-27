Warga Pilih Lapor Damkar, Jimly Asshiddiqie Sebut Polri Siap Berubah

jakarta.jpnn.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Polri siap beradaptasi dan berubah ke depan.

Sebab, saat ini masyarakat lebih senang meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran ketika mengalami masalah.

Jimly merujuk pernyataan Wakapolri Dedi Prasetyo yang menyebut kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada damkar dibandingkan polisi.

"Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers,” kata Jimly, Selasa (25/11).

Jimly Asshiddiqie menjelaskan para pimpinan di Polri bertekad berubah dan beradaptasi.

“Jadi, dia tidak denial, tidak menolak," kata Jimly.

Menurut Jimly Asshiddiqie, anggota kepolisian sungguh-sungguh siap melakukan perbaikan.

Hal itu juga tecermin dari Komisi Transformasi Internal yang sudah dibentuk oleh Polri.