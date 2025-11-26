Sukarelawan Prabowo Gibran Minta Menhan dan Menhub Beri Penjelasan soal Dugaan Bandara Ilegal di Morowali

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Relawan Lentera Kasih (RELASI) Prabowo-Gibran Alan Singkali meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara tentang dugaan ada bandara ilegal di Morowali.

Alan Singkali berkaca dari pernyataan Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies Edna Caroline Pattisina dalam sebuah podcast beberapa waktu lalu.

Menurut Alan Singkali, pernyataan Edna tidak sesuai fakta di lapangab.

"Pernyataan Edna Pattisina cenderung tendensius, tidak mendasar, dan bisa dikategorikan disinformasi atau hoaks," kata Alan, Rabu (26/11).

Alan menilai pernyataan Edna menimbulkan berbagai spekulasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik tanpa didukung data yang utuh.

"Kami mendesak menhan dan menhub klarifikasi pernyataan pengamat tentang bandara ilegal di Morowali ini," tegas Alan Singkali.

Alan menjelaskan keberadaan bandara umum dan bandara khusus diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dia menjelaskan pengoperasian bandara khusus diawasi otoritas bandara terdekat yang ditetapkan oleh menteri dan dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali ada ketentuan lain.