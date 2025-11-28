TNI AU Pastikan Tidak Ada Pesawat Asing di Bandara IMIP Morowali

jakarta.jpnn.com - Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Palito Sitorus mengatakan pihaknya sudah memantau pergerakan pesawat di bandara swasta milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

Palito Sitorus menjelaskan pihaknya tidak menemukan aktivitas pesawat asing di bandara itu.

“Memang belum ada yang dari luar negeri. Jadi, memang dari internal saja," kata Palito, Kamis (27/11).

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap memperkuat pengawasan di bandara milik IMIP di Morowali.

Palito Sitorus mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap pesawat tidak berizin.

"Tentu Angkatan Udara akan melakukan tindakan. Namun, selama ini di sana belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing," kata Palito.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan banyak fenomena anomali di Indonesia yang bisa merugikan negara, terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satunya ialah pembangunan fasilitas transportasi yang tidak mengikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.