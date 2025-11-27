Ketum GPA Apresiasi Respons Sufmi Dasco Ahmad Fasilitasi Rehabilitasi 2 Guru Luwu

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengapresiasi langkah cepat dan responsif Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memfasilitasi rehabilitasi hukum dua guru asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Aminullah menilai perhatian cepat itu turut mengantar kasus tersebut hingga akhirnya mendapatkan tindakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Aminullah mengatakan respons cepat Dasco bukan sekadar intervensi administratif, melainkan juga simbol keberpihakan terhadap rakyat kecil. Aminullah menegaskan tindakan seperti yang dilakukan Dasco harus menjadi standar baru dalam politik Indonesia.

“Langkah cepat Bang Dasco adalah bukti bahwa politik tidak selalu dingin dan penuh kalkulasi. Politik bisa menjadi alat keberpihakan, alat keadilan, ketika elitnya peka dan mau turun tangan. Ini rule model elite politik aspiratif yang layak ditiru,” ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan langkah Dasco telah membuktikan keberanian mendengar suara rakyat dan bertindak cepat masih menjadi nilai yang relevan dan sangat dibutuhkan.

Menurut Aminullah, respons itu tidak hanya memulihkan martabat dua guru asal Luwu, tetapi juga mengirim pesan moral bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan terjadi kepada siapa pun.

Aminullah juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan sensitivitas kepemimpinan dengan langsung memastikan dua guru asal Luwu mendapatkan rehabilitasi hukum.

Menurut dia, keputusan presiden mempertegas bahwa negara berdiri bersama para pendidik yang sering menjadi pahlawan tanpa sorotan kamera.