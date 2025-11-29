Menteri Purbaya Ancam Bea Cukai, Kembali ke Orde Baru Jika Tidak Perbaiki Kinerja

jakarta.jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak Bea Cukai memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengancam mengembalikan sistem kepabeanan ke zaman Orde Baru.

"Jadi, sempat ada wacana kalau tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (27/11).

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan Societe Generale de Surveillance (SGS) menjalankan pengecekan pada Orde Baru.

SGS sendiri merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan beberapa pegawai Bea Cukai dirumahkan karena ada pelimpahan tugas ke SGS pada saat itu.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, para pegawai dirumahkan karena fungsi mereka diambil alih PT Surveyor Indonesia bersama SGS.

Meskipun demikian, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak sedang marah ketika ditanya tentang wacana pembubaran Bea Cukai.