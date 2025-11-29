JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Menteri Purbaya Ancam Bea Cukai, Kembali ke Orde Baru Jika Tidak Perbaiki Kinerja

Menteri Purbaya Ancam Bea Cukai, Kembali ke Orde Baru Jika Tidak Perbaiki Kinerja

Sabtu, 29 November 2025 – 04:00 WIB
Menteri Purbaya Ancam Bea Cukai, Kembali ke Orde Baru Jika Tidak Perbaiki Kinerja - JPNN.com Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/am.

jakarta.jpnn.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak Bea Cukai memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengancam mengembalikan sistem kepabeanan ke zaman Orde Baru.

"Jadi, sempat ada wacana kalau tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (27/11).

Baca Juga:

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan Societe Generale de Surveillance (SGS) menjalankan pengecekan pada Orde Baru.

SGS sendiri merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan beberapa pegawai Bea Cukai dirumahkan karena ada pelimpahan tugas ke SGS pada saat itu.

Baca Juga:

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, para pegawai dirumahkan karena fungsi mereka diambil alih PT Surveyor Indonesia bersama SGS.

Meskipun demikian, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak sedang marah ketika ditanya tentang wacana pembubaran Bea Cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak Bea Cukai memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   menteri purbaya purbaya yudhi sadewa bea cukai orde baru menteri keuangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU